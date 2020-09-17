17 сентября была предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков в страну.

Согласно сообщению Государственной пограничной службы пограничники заставы вблизи села 2 Шахсевен Бейлаганского района заметили двух нарушителей границы. В результате огня, открытого пограничникам по не подчинившимся приказу остановиться нарушителям, погиб один контрабандист, другому удалось скрыться. Во время осмотра территории было обнаружено около 15 кг наркотиков в двух сумках, а также одно ружье.

В результате принятых мер был задержан житель Бейлаганского района Мамедов Адиш Джавад оглу (1975 г.р.), у него было обнаружено и изъято 10 бутылок со спиртным. Мамедов должен был встретиться с контрабандистами, чтобы забрать у них наркотики.

Иранское пограничное представительство проинформировано об инциденте.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Minval.az