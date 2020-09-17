Обнародован прогноз погоды на 18 сентября.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 60-70%, днем – 35-40%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, днем будет без осадков. Будет дуть западный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 17-21, днем 27-32, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

18 сентября на Абшеронском полуострове ожидается усиление умеренного южного ветра, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

Minval.az