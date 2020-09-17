Центр анализа международных отношений в Азербайджане опубликовал объявление об организации бесплатных курсов армянского языка для представителей государственных структур с магистерской или докторской степенью, журналистов и молодых исследователей, которые хотят изучать армянский язык на начальном уровне.

«Прием заявок начинается сегодня. Крайний срок подачи – 25 сентября», — говорится в объявлении, размещенном на официальной странице Центра в социальной сети «Фейсбук».

Заинтересованным кандидатам предлагается отправить резюме и рекомендательное письмо от имени своего учреждения или руководителя по адресу: [email protected]

Курс начнется 30 сентября и продлится 6 месяцев. Занятия будут проходить в Центре анализа международных отношений по средам и онлайн по субботам. В конце каждого месяца будет проводиться тестовый экзамен, а в конце курса – заключительный экзамен по оценке знаний. Те, кто пропустит занятия более двух раз без уважительной причины, будут исключены из программы.

Minval.az