«Водители некоторых бывших членов Комиссии по вопросам помилования подходили к гражданам и говорили, что помогут включить их близких в список лиц, подлежащих помилованию», сообщил на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека сказал депутат Эльман Насиров.

Он отметил, что получил информацию о незаконных действиях бывших членов Комиссии по вопросам помилования.

«Мне предоставили конкретные факты об этом. Такая информация есть, но я не знаю, правда ли это. Но во всяком случае, это серьезный сигнал. По имеющейся у меня информации, водитель одного из членов комиссии, являющегося депутатом, сделал это. Посредством этого водителя были включены имена в список лиц, подлежащих помилованию»,-приводит его слова АПА.

Minval.az