Президент Ильхам Алиев поздравил Есихидэ Сугу по случаю его избрания премьер-министром Японии, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев поздравил Есихидэ Сугу по случаю его избрания премьер-министром Японии, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/09/17 11:58
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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