В ходе осенней сессии Милли Меджлиса с участием представителей соответствующих государственных структур и институтов гражданского общества состоятся общественные слушания, посвященные Международному дню прав человека (10 декабря).

Об этом упоминается в проекте рабочего плана парламентского комитета по правам человека на осень.

В проект плана работы включены слушания с представителями гражданского общества и экспертами по актуальным проблемам реализации акта помилования – амнистии, передает АПА.

Проект рабочего плана будет вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета.

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