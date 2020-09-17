Проживающий в Европе адвокат Гурбан Мамедов задержан в Турции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын, Гошгар Мамедов, упомянув о том, что

Гурбан Мамедов после приезда из Лондона в Турцию, задержан местной полицией.

Напомним, что Г.Мамедов обвиняется по статьям 220 (массовые беспорядки), 281.1 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания).

В Насиминском районном суде в отношении была избрана мера пресечения в виде заочного ареста, он объявлен в розыск.

Minval.az