В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено 1170 легковых автомобилей.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство легковых автомобилей в стране уменьшилось на 21,8%.

В августе в стране было произведено 96 легковых автомобилей, что в 2,1 раза меньше, чем в июле.

По состоянию на 1 сентября в складах осталось 119 единиц готовой продукции.

Отметим, что в январе-августе текущего года в Азербайджан было ввезено 33 178 автомобилей, что на 24,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сокращение производства легковых автомобилей связано с карантинным режимом, введенным в стране в рамках пандемии коронавируса. С апреля нынешнего года производство легковых автомобилей в стране было приостановлено и возобновилось только в июне.

Minval.az