На станциях Бакинского метрополитена, возобновившего работу после 72-х дневного перерыва, плотного пассажиропотока нет, говорится в сообщении главы пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияра Мамедова.

По его словам, сейчас контроль на станциях усилен: «Через день после возобновления работы метро (14 сентября) начался новый учебный год. Это означает увеличение количества пассажиров. Но следует учесть и тот момент, что в этом учебном году посещаемость школ иная, чем это было в прошлом году. Поэтому на станциях нет ожидаемого плотного пассажиропотока. Также в часы пик ситуация на контролируемом уровне. На станциях специальные работники контролируют соблюдение правил пассажирами. Они просвещают пассажиров, призывают их соблюдать правила. На платформах станций серьезно контролируется использование пассажирами медицинских масок, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, поясняется, что в случае несоблюдения этих правил уровень заражения может расти, что вновь может привести к закрытию метро».

Мамедов также добавил, что согласно графику на станциях метро регулярно проводятся дезинфекционные работы.

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