В Азербайджане сумма трудовой пенсии зависит от размера страховых взносов, которые гражданин платит из своих доходов, поэтому ограничения на максимальный размер пенсии нет, то есть, чем больше капитала будет накоплено у гражданина, тем большего размера пенсию он будет получать.

Об этом сказал глава Департамента по связям с общественностью Госфонда соцзащиты при министерстве труда и социальной защиты населения Рашад Мехтили, сообщает «Тренд».

По его словам, пенсионные права застрахованных лиц, которые они накопили до 1 января 2006 года, превращаются в пенсионный капитал, и учитываются на их персональных счетах. Для каждого года общего трудового стажа, относящегося к этому периоду, насчитывается 306 манатов пенсионного капитала (если год не завершен, то эта сумма рассчитывается в соответствии с числом месяцев трудового стажа незаконченного года), и учитываются в страховой части индивидуальных счетов застрахованных лиц. Эта сумма (капитал по стажу) индексируется. Если до 2006 года имеется 25-летний и более стаж, то он превращается в капитал в указанном порядке, и подсчитывается размер пенсии. Если размер подсчитанной пенсии меньше минимальной пенсии, то она выплачивается с доведением до этой суммы: «Требование минимального капитала по возрасту до 1 июля 2018 г. 0,01 маната. Так, если до первого июля 2018 года на личном счету гражданина имеется любая сумма пенсионного капитала, то ему автоматически к первому января 2006 года присваивается 25 лет трудового стажа».

Мехтили добавил, что для назначения пенсии гражданин должен достичь пенсионного возраста, в страховой части персонального счета пенсионный капитал должен позволить назначение пенсии в сумме не ниже размера минимальной пенсии. С 1 июля 2020 г. пенсии мужчинам назначаются в возрасте 65 лет, женщинам — 62 года.

Отметим, что в настоящее время размер минимальной пенсии в стране составляет 200 манатов.

Minval.az