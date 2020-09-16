Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на общих прениях в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) состоится 24 сентября, сообщает пресс-служба организации.

Юбилейная сессия стартовала в Нью-Йорке 15 сентября. А ежегодные общие прения начнутся 22 сентября.

Правда, в этом году формат традиционной осенней Недели высокого уровня изменен — лидеры стран, в виде исключения, смогут прислать свои выступления в формате видеозаписи. В самом зале заседаний будет по одному человеку от каждой делегации.

По традиции дебаты открывает Бразилия, а за ней выступают США как страна, на территории которой располагается штаб-квартира ООН.

Выступления глав государств будут транслироваться в зале заседаний одно за другим в соответствии со списком выступающих и правилами процедуры. Согласно предварительному списку, выступление президента России запланировано в первый день общих дебатов — 22 сентября. В этот же день в числе других выступят лидеры США, Китая, Франции, Ирана, Туркменистана и Таджикистана.

Выступления президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Украины будут транслировать в зале заседаний 23 сентября, а выступление главы азербайджанского государства — 24 сентября.

От Грузии и Молдовы, согласно списку выступающих, 25 сентября выступят главы правительств, а от Беларуси — 26 сентября — министр иностранных дел.

Minval.az