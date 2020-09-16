«Заявление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Египте следует расценивать как провокационное», заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов на вебинаре «Региональные геополитические поляризации и турецко-азербайджанские отношения», организованном Центром анализа международных отношений и Центром стратегических исследований МИД Турции.

Замминистра отметил, что подобные выступления являются логическим продолжением агрессорской политики Армении против всего региона и, в частности, против Турции: «Армения при каждом удобном случае пытается очернить Азербайджан и Турцию. Выступление министра Мнацаканяна в Египте является очередным очернением. Армения намерена такими шагами прикрывать свою агрессорскую политику».

Х.Халафов сказал, что агрессор Армения оккупировала азербайджанские земли, и всегда совершает провокации и нападения, когда требуется выполнение субстантивных шагов в мирных переговорах, нарушает благоприятные условия для мира: «Политика Армении – политика агрессора, основанная на территориальных претензиях к соседям. Они выдвигают территориальные претензии против Грузии, Турции и Азербайджана».

Халаф Халафов подчеркнул, что страны, которые слушают подобные заявления армянских властей, хорошо знают, что эта страна – агрессор. Он отметил, что сегодня авторитет Азербайджана в международной внешней политике высок: «Армения не является независимой, она — инструмент интересов и внешней политики третьих стран. Армения делает такие заявления для выполнения возложенных на нее обязанностей.

Азербайджан освободит свои земли. Мы не позволим создать на азербайджанских землях второе армянское государство, не допустим аннексию даже клочка земли. Это просто мечта Армении, они строят призрачные планы», передает его слова АПА.

Замминистра отметил, что сегодня Азербайджан усилил политику военной безопасности, развил обороноспособность и добьется логического результата всего этого.

Minval.az