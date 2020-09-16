«Азербайджан в период председательства в Тюркском совете мобилизовал возможности для укрепления единства тюркских государств», заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов на вебинаре «Региональные геополитические поляризации и турецко-азербайджанские отношения», организованном Центром анализа международных отношений и Центром стратегических исследований МИД Турции.

Х.Халафов отметил, что Азербайджан на протяжении всей истории однозначно поддерживал все шаги Турции, сыгравшей важную роль в развитии и прогрессе Средиземноморского региона, и считает, что в скором времени напряженность будет устранена: «Азербайджан всегда будет рядом с Турцией в этой борьбе», пишет АПА.

Minval.az