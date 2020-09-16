Военные летчики Азербайджана и Турции по-своему отметили День освобождения Баку. 15 сентября в небе над Гянджой прошли в едином строю боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана и Турции. И карантинные ограничения не помешали жителям Гянджи выйти на улицы с турецкими и азербайджанскими флагами.

В тот же день демонстрационные полеты прошли в небе над Нахчываном. А командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев, глава исполнительной власти города Нахчыван Мирсанани Сеидов, представитель Военного атташе ВС Турции в Нахчыванской АР албай Мустафа Гюнхан, представители ВС Азербайджана и Турции посетили Аллею шехидов, памятник в честь турецких шехидов и монумент Ana Harayı в Нахчыване. Выразительная и недвусмысленная демонстрация единства Азербайджана и Турции и слов общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева: «Одна нация, два государства».

Но есть здесь еще одна сторона вопроса.

Впервые турецкая военная авиация появилась в азербайджанском небе в августе 2001 года, когда в Баку прошло шоу пилотажной группы «Турецкие звезды». Речь шла исключительно о показательных выступлениях, но их тут же расценили как недвусмысленный месседж. СМИ сообщали об авиашоу под кричащими заголовками: «Авиация НАТО в небе над Баку!» А еще делали выводы. Во всяком случае, Иран, где предъявляли претензии аж на половину акватории Каспия, чьи МиГи устраивали боевые развороты над устьем Куры и чьи ВМС открывали огонь по азербайджанскому гражданскому судну «Геофизик-3», разом присмирел и столь открытую игру на обострение больше не вел.

Теперь, конечно, месседж направлен уже не Ирану. Азербайджанская и турецкая авиация прошла в небе над Нахчываном как раз в то время, когда в Армении в очередной раз обозначает притязания на Нахчыван и поднимает шум вокруг «турецкого военного присутствия» в этом азербайджанском регионе. И получили яркий и красноречивый ответ: Азербайджан и Турция намерены развивать свое военное сотрудничество, не оглядываясь на ереванские, и не только ереванские, истерики.

Еще более красноречивыми были полеты ВВС Азербайджана и Турции в небе над городом Гянджа. Напомним: карабахский «гауляйтер» Араик Арутюнян после краха июльской армянской вооруженной провокации на Товузском направлении открыто озвучивал угрозы ударить по Гяндже, и даже теоретически не решился бы на такое без соответствующей «отмашки».

Более того, самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана и Турции прошли в гянджинском небе как раз в то время, когда армянские агрессоры устроили очередную серию провокаций, в том числе и на Товузском направлении. Напомним: 14 сентября, по сообщениям Минобороны Азербайджана, Армения подвергла обстрелу азербайджанские силы и боевые позиции и на Товузском, и на Нахчыванском направлении. В результате получил ранение азербайджанский военнослужащий Ренат Эльдар оглу Алиев. Днем ранее обстрелу подверглось село Алибейли Товузского района. Причем минобороны Армении умудрилось подтвердить, что Ереван ну до ужаса возмутили «укрепительные работы», которые Азербайджан ведет на собственной территории. Одно только это — красноречивое признание, кто ведет в регионе «игру на обострение» (если, конечно, недостаточно самого факта, кто и чью территорию оккупирует).

Более того, «особые планы» в отношении села Алибейли армянские «стратеги» начали озвучивать еще в начале «десятых», о чем уже рассказывал Minval.az. И открыто рассуждали в проправительственных СМИ, что «из этого села обстреливаются армянские населенные пункты, Алибейли блокирует дороги между армянскими селами», что «Алибейли ядовитым жалом вклинился в территорию Армении», обещали, что «долго терпеть присутствие на нашей земле сеющего смерть населенного закавказскими турками села Армения не будет», а затем открыто проводили параллели с Ходжалы. Попутно уверяя, будто бы такой-сякой «Азербайджан явно готовит в этом регионе крупную провокацию, главной жертвой которой «назначено» Алибейли». Из чего уже можно было сделать выводы: Алибейли занимает важную стратегическую позицию, в Ереване не прочь его захватить, и пока что армянские агрессоры вели «информационную подготовку». То есть намекали местным жителям, что их село ожидает судьба Ходжалы, рассчитывая на массовое бегство. Это, конечно, весомая информация к размышлению, какие «сценарии» стояли за армянской вооруженной провокацией в июле нынешнего года. Но вот очередные обстрелы на границе — верный признак, что от своих агрессивных и опасных планов в Ереване не отказались.

А на этом фоне полеты ВВС Турции в небе Гянджи и Нахчывана превращаются уже в недвусмысленное предупреждение. Тем более что над теми городами, которые в армянских «наступательных планах» занимают особое место, прошли не показательные выступления пилотажных групп, а полеты «действующей» военной авиации — послание, которое «не требует дополнительной расшифровки». Так что из этого «воздушного предупреждения» армянским стратегам надо было бы сделать самые серьезные выводы. И желательно вовремя, пока эта же военная авиация, но уже в более сильном составе, не появилась в небе над Ереваном.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az