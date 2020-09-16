17 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако днем и вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-восточный ветер, днем немного усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 23-25 градусов тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 23-24 градусов тепла.

17 сентября в районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-20, днем 22-28, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az