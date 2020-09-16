Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку провоза через таможенную границу Азербайджанской Республики без декларирования крупной суммы иностранной валюты.

Согласно сообщению Государственного таможенного комитета, задержан гражданин Грузии — пассажир авиарейса Баку-Дубай.

При входе в зону таможенного контроля он не задекларировал валюту.

Гражданин был приглашен в инспекционную комнату для повторного осмотра сумки. В ходе проверки в карманах ручной клади было обнаружено не задекларированных 53 тыс. долларов США.

Minval.az