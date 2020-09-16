Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана по случаю праздника Рош ха-Шана. Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана по случаю праздника Рош ха-Шана. Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/09/16 14:22
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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