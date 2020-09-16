Радикальное крыло оппозиции, попавшее в состояние политической комы, пытается выйти из нее посредством «фактора» Тофиг Ягублу. Мы столкнулись с гнусным проявлением столкновения политики с моралью. Жизнь оппозиционера Тофига Ягублу, получившего наказание решением суда согласно всем процедурам за совершенные им деяния преступного характера, теперь стала орудием, которым с выгодой пытаются воспользоваться радикалы.

Об этом заявил вице-премьер Али Ахмедов, комментируя состояние здоровья арестованного Тофига Ягублу и попытки оппозиции заработать на этом дивиденды, пишет Тренд.

Minval.az