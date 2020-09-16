Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов за последние несколько дней побывал в различных поселках и жилых массивах столицы, поинтересовался ситуацией и встретился с жителями.

Как сообщили в пресс-службе столичной ИВ, в ходе встреч в поселках Бина Хазарского района, Локбатан Гарадагского района и Пираллахи Пираллахинского района Э.Азизов затронул вопросы, которые больше всего беспокоят граждан – транспортировку бытовых отходов, незаконное строительство и т.д., были взяты под контроль обращения и предложения.

После ознакомления с ситуацией на месте Азизов в ходе встречи с сотрудниками ИВ Гарадагского и Хазарского районов указал на конкретные факты, связанные с ситуацией на территориях, в частности, с незаконным строительством, были сделаны предупреждения ответственным лицам, «даны поручения по устранению недостатков в течение одного месяца».

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