В результате оперативных мер сотрудники Службы государственной безопасности предотвратили незаконные действия граждан Азербайджана Асадова Эмиля Кямран оглу, Гусейнова Шахина Миргусейн оглу, Бабаева Асифа Сияфеддин оглу, Гусейнова Рашада Шахин оглу, Мусаева Васифа Зульфугар оглу, Алиева Эмиля Хандадаш оглу и Намазова Заура Намаз оглу, которые тайно, через таможенную границу Российской Федерации провезли в Азербайджан крупную партию сильнодействующих веществ с целью продажи.

Согласно сообщению СГБ, во время обыска в автомобилях и квартирах задержанных были обнаружены и изъяты различные сильнодействующие вещества.

По факту в СГБ возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и 240.3.2 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере).

Следствие продолжается.

Minval.az