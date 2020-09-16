В электропоездах в Баку началось тестирование бесконтактных банковских карт и платежных колец.

Как АПА в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), проект реализуется в рамках подписанного в марте 2020 года меморандума о сотрудничестве между АЖД, Visa, Центральным банком Азербайджана и Международным банком Азербайджана.

После завершения технических испытаний данный тип оплаты будет доступен на нескольких станциях на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

На начальном этапе платежи будут осуществляться только бесконтактными картами «Visa» Международного банка Азербайджана и платежными кольцами.

На следующих этапах проекта эта система будет доступна через бесконтактные платежные инструменты всех банков и внедрена на всех станциях Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

В настоящее время пассажиры Абшеронской кольцевой железнодорожной линии могут оплатить проезд картой или билетами.

Minval.az