У войн и конфликтов своя логика и свои, скажем так, «традиционные ходы». Стремление внести раскол в общество по ту сторону границы, «раскачать ситуацию», спровоцировать серьезные проблемы — традиционный ход. Армянские заплечных дел мастера пытаются реализовать подобную тактику в отношении Азербайджана постоянно.

Вот и на сей раз армянские СМИ разразились на днях очередным антиазербайджанским фейком.

Все началось с мелкого бытового инцидента в Балакенском районе Азербайджана. Как теперь поясняет пресс-служба МВД Азербайджана, в селе Габагчёл Балакенского района проходил рейд — в связи с карантинным режимом. В одном из местных магазинов владельцу и его сыну напомнили, что во время пандемии надо бы использовать средства защиты органов дыхания, проще говоря, маски. Те не подчинились. Затем «показывать характер» начали двое других местных жителей. Еще несколько человек пришли к ним «на подмогу». Подобное происходит во время «карантинных рейдов» регулярно, и полиция быстро «погасила ситуацию» — при помощи профилактической беседы.

А вот дальше уже армянские «политтехнологи» вытащили на авансцену некоего Эйваза Гейдарова, который, отрекомендовавшись «председателем религиозной общины Афсаледдином Ахмедовым», принялся обвинять власти и полицию в «дискриминации аварцев» и еще обращаться за помощью «к президенту России Владимиру Владимировичу Путину за помощью, следом нашим братьям аварам в Дагестане». А то совсем их замучили полицейские: «придираются…под всякими предлогами — у велосипедиста каски нет, у прохожего маски нет…» Это обращение, за которое теперь Эйваза Гайдарова категорически осуждают жители села, уже растиражировали армянские СМИ. А затем. По данным этих же СМИ, происходящее осудил новоявленный дагестанский «Фонд Имама Шамиля». Который тут же постановил тоже «обратиться к властям Российской Федерации», отметил, что «Азербайджан и Россия, Дагестан и Азербайджан всегда были братскими странами, такими они должны быть и впредь», а затем пригрозил: «Кто хочет этому помешать — быстро поставим на своё место».

Честно говоря, претензии к полиции, которая следит за соблюдением карантинных мер и правил дорожного движения, заставляют вспомнить старый анекдот про «новые льготы», обладателям которых отныне разрешается «прислоняться в метро, высовываться в окна поездов и стоять под стрелой». А уж угрозы «поставить на место» от имени «Фонда Имама Шамиля» — это уже за гранью понимания. С учетом того, что на армянских СМИ нет ссылок на российские масс-медиа — тем более: судя по всему, всю «мышиную возню» вокруг мнимого «притеснения аварцев» в Балакенском районе российские СМИ, а тем более российские власти просто проигнорировали.

Только вот за этой «сельской самодеятельностью» кроется куда более опасный сценарий, чем это может показаться на первый взгляд. Гейдаров-«Ахмедов», чье мнение приводят армянские СМИ, не то грозит, не то проговаривается: «…Если мы поднимемся, то нас начнут клеймить как радикалами и прочими ярлыками» (орфография сохранена). Проще говоря, в Армении не просто фабрикуют негатив об Азербайджане — Ереван вновь начинает кампанию сотрудничества с джихадистским бандподпольем, которое пытается «развернуться» на севере Азербайджана.

Подобные операции армянские спецслужбы разворачивают не впервые. Подготовка боевиков «Садвала», которых потом забрасывали в Баку с заданием взрывать метро — пример показательный. Уже потом была шумная кампания в проправительствуенных на тот момент армянских СМИ в защиту арестованных в Азербайджане ваххабитских радикалов, которых, конечно же, объявляли «невинно пострадавшими». В девяностые годы Армения даже обращалась к России с просьбой предоставить ей право создать свои военные базы в Дагомысе близ Сочи и в Дагестане. Словом, отставной армянский военный разведчик Вова Вартанов явно неспроста советовал «дружить против Азербайджана» с ИГИЛ. Сегодня в Армении явно переходят от слов к делу.

Только вот в чем дело. Действующие на севере Азербайджана джихадистские группировки тесно связаны с «коллегами» по другую строну границы — на российском Северном Кавказе. По сути дела речь идет об одной и той же сети. И что же — в Армении «глубоко не в курсе», что по сути дела спонсируют сеть террора, действующую против России? Той самой России, которую тут считают своим союзником и покровителем, от которой получают множество преференций и от которой требуют еще большей поддержки?«Профессиональный уровень» армянских спецслужб уже давно стал притчей во языцех, но все же не настолько, чтобы там действительно не понимали, с кем дружат и кого спонсируют. А значит, столь дурно пахнущий «сюрприз» России преподносят вполне самостоятельно.

И это не единственный пример, когда Армения, «форпост России», назовем вещи своими именами, наносит Москве самый настоящий удар в спину. В начале августа, как об этом уже рассказывал Minval.az, 29-летний директор службы нацбезопасности Армении Аргишти Кярамян начал кампанию по выдавливанию из структур СНБ Армении офицеров, которых тут считают «пророссийскими» — надо, дескать, «очистить» армянские спецслужбы от российских «шпионов». Еще раньше парламент Армении принимает, а президент страны Армен Саркисян подписывает закон «Об аудиовизуальных медиа», который «выбивает» из общественного мультиплекса российские телеканалы. На территории Армении проходил семинар CampCamp, где молодые активисты из России учились «революционным технологиям», и в Хабаровске во время бушевавших там митингов попадались и провокаторы из Армении, и российские блогеры, которые прежде вовсю «пиарили» пашиняновскую «шашлычную революцию».

И словно в насмешку, 14 сентября ереванские СМИ бодро возвестили, что начинается очередная сессия «Стратегического диалога» Армении и США.

Намеренно не станем слишком подробно интересоваться, будет ли поднят в ходе этого диалога вопрос о предпринятой на Товузском направлении вооруженной провокации с явным «трубопроводным» прицелом или же об отправленных в Сирию, в состав российской миссии, армянских саперах, подготовленных с помощью США. Важно другое. Государства, конечно, вправе выбирать себе партнеров и вести с ними «стратегический диалог». Политика, предусматривает немалый «запас гибкости», она не делится на «черное» и «белое» и состоит из «оттенков серого». И в реальности Москва может активно сотрудничать с входящей в НАТО Турцией, Азербайджан развивает сотрудничество в сфере безопасности и с Турцией, и с США, и с НАТО, и с Россией…Но Армения — дело иное. Она входит в ОДКБ и ЕАЭС. А значит, позволять себе подобные игры не может априори. А если позволяет, то это тоже прямое нарушение союзнических обязательств. Правда, оно меркнет на фоне открытой поддержки джихадистского террора. Так что ответ на вопрос, кого именно надо «ставить на место» в истории с поддержкой джихадистского подполья, очевиден. И понятно, что заниматься этим должны уж точное структуры типа «Фонда Имама Шамиля».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az