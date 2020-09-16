Сегодня в Азербайджан были доставлены еще 400 соотечественников, остававшихся на территории Республики Дагестан.

Граждане были доставлены автобусами в пропускной пункт «Самур».

Они были размещены в пункте приема, созданном Министерством по чрезвычайным ситуациям на территории Гусарского района на границе с Российской Федерацией, вблизи контрольно-пропускного пункта «Самур», и прошли соответствующую медицинскую проверку.

В приемно-сортировочном пункте созданы условия для размещения одновременно 1200 человек, полностью обеспечены санитарно-гигиенические требования, приняты все необходимые меры в связи с обеспечением питанием, гигиеническими средствами и т.д. в связи, передает АПА.

Медицинскими бригадами, работающими на приемно-сортировочном пункте МЧС и оснащенными соответствующим медицинским оборудованием обеспечивается повторное обследование и временное пребывание в карантинном режиме лиц, проходящих первичное медицинское обследование на погранично-пропускном пункте.

Также предполагается, что лица, у которых выявлены какие-либо подозрительные симптомы, для более точного диагноза будут доставлены в соответствующую местную больницу.

Minval.az