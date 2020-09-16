Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 34 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам и Коханеби Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Minval.az