В ереванском пантеоне «Ераблур» накануне прошли торжественные похороны террориста, боевика Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA) Абраама Товмасяна. Как указывается в пресс-релизе самой этой террористической группировки, «Абраам вступил в ряды организации в начале 1980-ых. После соответствующих тренировок на одной из военных баз нашей организации, он развернул активную деятельность, в частности, в Европе. 22 января 1983 года он был одним из тех, кто совершил групповое нападение на штаб-квартиру турецкой авиакомпании в Париже, проведя операцию «Шапин Карахисар», за которую был приговорен к 2,5 годам тюрьмы».

И вот на таком фоне пышные похороны соучастника нападения на парижское представительство турецкой авиакомпании — это красноречивое доказательство, что в Армении с падением криминальной диктатуры «карабахского клана» существовавший здесь культ террора никуда не исчез, и из террористов по-прежнему лепят «национальных героев». Но не менее важно другое. Сообщение о пышных похоронах террориста заставляют под другим углом взглянуть на развернутую Арменией кампанию незаконного заселения оккупированных азербайджанских земель. Куда, напомним, переселяют в основном этнических армян из Ливана. По официальной версии, Товмасян погиб в автокатастрофе. Но по неофициальной, ситуация в Ливане для армянских националистов изменилась далеко не в лучшую сторону.

Напомним: о том, что армянские оккупанты переселяют на захваченные азербайджанские земли этнических армян с Ближнего Востока, в Баку заявили еще несколько недель назад, особо подчеркнув, что такая деятельность противоречит международному гуманитарному праву. Но теперь события в пантеоне «Ераблур» заставляют вновь озвучить вопрос: а кого именно переселяют армянские оккупанты в захваченный Карабах? Просто «этнических армян»? Или боевиков АСАЛА, которые теперь почувствовали себя там не очень уютно? Да, Абраама Товмасяна доставили в Ереван исключительно для пышных похорон, но сколько его вполне живых и боеспособных «коллег» прибывает сегодня на «ливанской волне» незаконного заселения в Армению, а оттуда отправляется на захваченные азербайджанские земли? И самое главное, против кого весь этот «террористический контингент» будет использован? С учетом того, что находиться он будет во внеправовом пространстве?

Здесь, конечно, лучше держать в памяти угрозы министра обороны Армении Давида Тонояна насчет «штурмовых групп», которые будут создавать «хаос в тылу противника», и как тут же пояснили ереванские «эксперты», министр имел в виду прежде всего азербайджанские трубопроводы, дороги и другие стратегические объекты. Но не только. В Ереване любят поговорить о претензиях к Грузии и даже называют Тбилиси «армянским городом» — и это не считая претензий на Джавахетию и Борчалинский уезд. Армения — союзник и форпост России, но ее руководство не прочь «пустить шпильку» в адрес своего гранд-патрона, припомнить Москве и Московский договор с Турцией, и поставки оружия в Азербайджан, и многое другое. Список можно продолжить. А это значит, что превращенный в «осиное гнездо» террористов оккупированный Карабах становится прямой и явной угрозой для всех. И проблему эту надо решать. Или по крайней мере не мешать Азербайджану решить ее собственными силами

Нурани, политический обозреватель

Minval.az