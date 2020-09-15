Денежные переводы физических лиц из России в Азербайджан в январе-июне 2020 года составили $196,996 млн, говорится в сообщении Центрального банка.

В первом полугодии 2019 года физические лица перевели из России в Азербайджан $276,166 млн. Таким образом, в январе-июне 2020 года денежные переводы физлиц из России в Азербайджан сократились на 28,7%.

Россия заняла первое место среди стран, из которых осуществлялись переводы в Азербайджан в отчетном периоде.

В пятерку стран, из которых осуществлялись переводы физлиц, также входят: Турция – $33,428 млн (рост на 4,3%), США — $23,16 млн (рост на 22,9%), Казахстан — $14,43 млн (спад на 3,4%) и ОАЭ — $12,48 млн (рост на 19,8%).

Россия также заняла первое место среди стран, в которые осуществлялись денежные переводы физлицами из Азербайджана.

Minval.az