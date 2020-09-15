Комиссия по борьбе с коррупцией приняла решение о разработке нового Национального плана действий.

Первое заседание комиссии в новом составе состоялось во вторник в формате видеоконференции, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По итогам заседания комиссии принято решение о разработки нового Национального плана действий по борьбе с коррупцией.

Кроме этого, на заседании были обсуждены предложения по борьбе с коррупцией в местных органах исполнительной власти, принято решение о создании при комиссии трех рабочих групп – по совершенствованию законодательства; образованию и просвещению; по борьбе с легализацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

На заседании также был утвержден состав делегаций Азербайджана в Группе по противодействию коррупции Совета Европы (GRECO) и в рамках Стамбульского плана действий Антикоррупционной сети Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Комиссию по борьбе с коррупцией возглавляет глава Администрации президента Самир Нуриев.

Minval.az