МВД Азербайджана, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Профессиональный футбольный клуб (ПФЛ) «Нефтчи» доводят до сведения общественности в связи с игрой II квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Нефтчи» — «Галатасарай» (Турция), которая состоится 17 сентября 2020 года на Бакинском олимпийском стадионе, что в соответствии с решением Исполкома УЕФА встреча будет проведена без зрителей, говорится в сообщении МВД.

Учитывая, что у обеих команд много болельщиков в нашей стране, важно соблюдать правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией COVİD-19.

Массовое скопление болельщиков в аэропорту к прибытию «Галатасарая» в Баку, перед отелем, в котором поселится команда, вокруг тренировочного поля и стадиона, на котором пройдет игра, а также в других местах недопустимо.

С учетом риска увеличения случаев инфицирования коронавирусом МВД, АФФА и ПФК «Нефтчи» призывают болельщиков соблюдать правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров.

Болельщики могут снять на видео сообщения, которые хотят отослать своим любимым командам и отправить их на телеканал CBC Sport. Эти видео-сообщения будут демонстрироваться на CBC Sport, а также выводитьсяв день игры на мониторы Бакинского олимпийского стадиона.

Minval.az