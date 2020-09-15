Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Азербайджанской Республике Закари Гросса.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, министр Дж.Байрамов отметил, что отношения между Азербайджаном и Францией имеют особое значение. Было отмечено, что контакты между двумя странами, в том числе и визиты на высоком уровне, вносят большой вклад в еще большее расширение наших связей.

Посол З.Гросс передал Дж.Байрамову искренние поздравления министра по делам Европы и иностранным делам Республики Франция Жана Ива Ле Дриана и сообщил о том, что глава МИД Франции пригласил азербайджанского коллегу с официальным визитом в Париж.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в различных сферах.

Министр Дж.Байрамов подробно рассказал послу Франции, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, о ситуации, сложившейся в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что из-за исключительно провокационного и безответственного поведения армянской стороны переговорный процесс по урегулированию конфликта зашел в тупик. Было с сожалением отмечено, что действия руководства Армении направлены на эскалацию напряженности в регионе и сопредседатели Минской группы не выражают отношение к подобной провокационной деятельности. Было отмечено, что неправильно вести себя одинаково по отношению к оккупанту Армении и Азербайджану, часть территории которого около 30 лет находится под оккупацией. Было подчеркнуто также, что широкое вооружение Армении в последнее время свидетельствует о заинтересованности этой страны в совершении новых провокаций.

Посол З.Гросс подчеркнул заинтересованность Франции в обеспечении мира и безопасности в регионе и отметил, что его страна тоже недовольна отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Minval.az