В период с января по июль 2020 года отделами регистрации были зарегистрированы 20 611 браков и 8 285 разводов, сообщает Госкомстат.

Отмечается, что на каждые 1 000 человек приходится 3,5 браков и 1,4 разводов.

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