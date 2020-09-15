В период с января по июль 2020 года отделами регистрации были зарегистрированы 20 611 браков и 8 285 разводов, сообщает Госкомстат.
Отмечается, что на каждые 1 000 человек приходится 3,5 браков и 1,4 разводов.
В период с января по июль 2020 года отделами регистрации были зарегистрированы 20 611 браков и 8 285 разводов, сообщает Госкомстат.
Отмечается, что на каждые 1 000 человек приходится 3,5 браков и 1,4 разводов.
Дата: 2020/09/15 17:27
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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По случаю 102-й годовщины освобождения Баку 15 сентября над городом Гянджа состоялись показательные полеты авиационных средств Военно-воздушных
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