Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил по случаю 102-й годовщины освобождения Баку от оккупации.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил по случаю 102-й годовщины освобождения Баку от оккупации.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/09/15 14:39
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
139
Министерство внутренних дел распространило сообщение в связи с событием, произошедшим в Балакянском районе
Обнародован прогноз погоды на 16 сентября.
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией в Instagram по случаю Дня знаний.
«Сегодня мы отмечаем 102-ю годовщину освобождения Баку от оккупации.
По случаю 102-й годовщины освобождения Баку 15 сентября начиная с 14.00 часов над городом Гянджа состоятся показательные
В связи со 102-й годовщины освобождения Кавказской исламской армией во главе с Нуру Пашой и азербайджанским
Со смягчением карантинного режима в Азербайджане, возобновлением работы Бакинского метро и возможностью выезжать в районы люди стали
С вечера 15 сентября до вечера 16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди,
Москва может возобновить авиасообщение со странами СНГ в течение месяца, сообщил «Интерфаксу» информированный источник во вторник.