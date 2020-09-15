Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил по случаю 102-й годовщины освобождения Баку от оккупации.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Minval.az