Обнародован прогноз погоды на 16 сентября.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются грозы, временами дожди, ночью местами интенсивные. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 19-21, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность – 70-80%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, в северных и западных районах – ливни, град. Будет дуть восточный ветер, временами усилится. Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 25-30, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

16 сентября на Абшеронском полуострове ожидается температурный режим, близкий к климатической норме, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az