Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией в Instagram по случаю Дня знаний.

Как передает АПА, в публикации говорится:

«Дорогие школьники и студенты!

Поздравляю вас с началом нового учебного года. Надеюсь, вы приложите все усилия, чтобы добиться высоких результатов и отличных оценок. А значит – стать умными, грамотными людьми, достойными гражданами Азербайджана. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, бодрости, открытости ума, усердия и любознательности! С Днём знаний!»

Minval.az