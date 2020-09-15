С вечера 15 сентября до вечера 16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, местами интенсивные.

В Национальном центре гидрометеорологии сообщили, температура воздуха понизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В районах Азербайджана со второй половины 15 сентября до 18 сентября ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами ливневые дожди, в некоторых северных и западных районах вероятны интенсивные и сильные дожди, град, в высокогорных территориях ожидается снег.

Ветер восточный, в отдельных местах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха снизится на 4-6 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках вероятны кратковременные наводнения и сели.

Minval.az