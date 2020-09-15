Москва может возобновить авиасообщение со странами СНГ в течение месяца, сообщил «Интерфаксу» информированный источник во вторник.

«В первоочередном порядке обсуждаются механизмы возобновления в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ. Речь идет о Баку, Нур-Султане, Ташкенте, Ереване и других», — сказал источник.

По его словам, первым может возобновиться авиасообщение с Минском.

«Пока этот вопрос прорабатывается при участии авиавластей и перевозчиков двух стран. Дата возобновления полетов пока не определена», — сказал собеседник агентства.

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