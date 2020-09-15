В Азербайджане начался новый учебный год. В новом учебном году в общеобразовательных учебных заведениях республики в целом будут обучаться 1 миллион 574 тысячи 206 учащихся. Прогнозируется, что в первых классах в целом будут обучаться 165 тысяч 511 учеников, в IХ классах — 132 тысячи 734, а в ХI – 85 тысяч 44 ученика. В новом учебном году 121 тысяча 696 детей будут обучаться в группах дошкольной подготовки общеобразовательных учреждений.

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, с 15 сентября занятия в I-IV классах общеобразовательных школ будут проводиться в очной и дистанционной формах. В V-IX классах с 15 сентября стартует дистанционная форма, с 1 октября – очная и дистанционная, в X-XI классах с 15 сентября – дистанционная, с 15 октября – очная и дистанционная формы обучения. В общеобразовательных учебных заведениях уроки и внеклассные (практические) занятия будут длиться 30 минут на этапе дошкольной подготовки и 45 минут — на начальном и общеобразовательном уровнях. Продолжительность занятий в профессиональных учебных заведениях составляет 30 минут. Длительность уроков в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств установлена в 45 минут.

В соответствии с требованиями особого карантинного режима, введенного в связи с пандемией COVID-19, в 2020/2021 учебном году «День знаний» в Азербайджане отмечаться не будет.