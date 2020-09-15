Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к преподавателям, студентам и учащимся по случаю начала нового учебного года и Дня знаний.

«Дорогие учителя, студенты, учащиеся! Сердечно поздравляю вас с новым учебным годом. В этом году новый учебный год начинается в новых условиях, в период пандемии. С учетом этого новый учебный год будет организован в новом формате. Наша основная цель заключается в том, чтобы защитить азербайджанский народ от этой беды, и все принятые решения преследуют эту цель», — говорится в обращении.

«Должен отметить, что Азербайджан, предприняв с первых дней пандемии очень оперативные действия, смог избавить наш народ от большой беды. Как вам известно, с начала марта все школы, вузы, все учебные заведения закрылись, и основной целью этого было уберечь детей и подростков от болезни. Естественно, это негативно отразилось на сфере образования. Однако считаю, что в результате принятых мер нам удалось устранить большую часть негативных последствий пандемии в образовании. Уверен, что учебный год, начинающийся в новых условиях, будет успешным, все наши учащиеся, студенты получат хорошие знания, а учителя с честью выполнят свой служебный долг.

В настоящее время мы готовимся к постпандемическому периоду. Конечно, после того, как будет изобретена вакцина, мы уже сможем сказать, что нынешний период остался позади. Как вам известно, Азербайджан ведет переговоры с несколькими компаниями в связи с поставкой в нашу страну вакцины. Конечно, полученная вакцина должна пройти все стадии испытания и получить международные сертификаты. Затем вакцина будет доставлена в Азербайджан, и уверен, что после этого мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни, в том числе будет восстановлен традиционный учебный процесс в сфере образования.

Несмотря на последствия пандемии, экономический спад, сокращение нефтяных доходов, мы продолжаем строительство школ, вузов, в то же время не сокращен ни один социальный проект. Как вам известно, в прошлом и нынешнем году мы предоставили гражданам большой социальный пакет. В нынешнем году государство оказало поддержку около 5 миллионам граждан Азербайджана, эта поддержка продолжается и сегодня.

Что касается строительства школ, то могу сказать, что в этом году планируется построить 147 школ. Большая часть их уже построена и приведена в состояние готовности ко Дню знаний. До конца этого года предусмотрено открытие нескольких школ. Должен также отметить, что 45 из 147 школ построены по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Вот уже 17 лет Фонд Гейдара Алиева проводит очень большую работу в этой области. Как вам известно, строительство новых школ в Азербайджане получило широкий размах в рамках программы «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу», начатой Фондом Гейдара Алиева.

В последние 2-3 года мы строим в небольших селах школы модульного типа. В нынешнем году обеспечивается и будет обеспечено строительство 60 школ модульного типа. Таким образом, всего за один год строится и капитально ремонтируется около 150 школ. Должен отметить, что за последние 17 лет в Азербайджане было построено и капитально отремонтировано до 3700 школ. Это составляет подавляющее большинство нашего школьного фонда, потому что в настоящее время в Азербайджане около 4500 школ, из которых 3700 обрели совершенно новый облик и отстроены заново.

В нынешнем году одновременно было обеспечено строительство корпусов высших учебных заведений. В июне в Гяндже с моим участием был сдан в эксплуатацию новый учебный корпус Гянджинского государственного аграрного университета. Площадь данного корпуса составляет 22 тысячи квадратных метров. А в сентябре открылся новый корпус Азербайджанского государственного экономического университета. Площадь этого корпуса составляет 13 тысяч квадратных метров. Сданы два новых корпуса АДА, их площадь равна 35 тысячам квадратных метров. Таким образом, всего лишь за год были построены новые корпуса трех вузов площадью 70 тысяч квадратных метров. Естественно, это требует крупных средств, и мы их выделяем, так как средства, выделенные на образование, — это средства, выделенные на будущее. Еще в 2004 году я сказал, что нам необходимо превратить «черное золото» в человеческий капитал, и мы добились этого, потому что в последние годы в Азербайджане не только укрепилась материально-техническая база образования, и сегодня все наши высшие учебные заведения размещаются в отремонтированных зданиях, но и повышается качество образования. Это очень важный вопрос, и мы видим это в различных сферах. Наши школьники занимают высокие места на международных олимпиадах, становятся победителями олимпиад. Могу сказать, что интерес к профессии учителя восстановился и повышается, что проявляется и в цифрах. С каждым годом растет число молодых людей, избравших профессию учителя. Многие представители нашей молодежи, набравшие высокие баллы на вступительных экзаменах, хотят стать учителями, потому что условия работы учителей улучшились, они преподают в прекрасных школах, вузах, увеличена их заработная плата, учителя, прошедшие диагностическую оценку, получают высокую зарплату. Конечно, это обосновывает желание молодых людей стать учителями. В то же время профессия учителя в Азербайджане всегда была одной из самых уважаемых. Я очень рад, что сегодня мы восстанавливаем престиж данной профессии, и это в то же время приведет к увеличению в будущем числа образованных, грамотных людей в Азербайджане. Ведь в современном мире успешное развитие любой страны будет определяться ее интеллектуальным потенциалом, это несомненно. Достаточно взглянуть на опыт развитых стран и спросить: благодаря чему эти страны считаются развитыми. Именно благодаря знаниям, грамотности, технологиям. Развитые страны сегодня предлагают миру, изобретают новые технологии, и во многих из этих стран нет природных ресурсов. Поэтому развитие любой страны измеряется не ее природными ресурсами, и в будущем это будет проявляться еще более отчетливо. Так что средства, вложенные в образование, — это средства, вложенные в будущее, независимость, безопасность каждой страны. Неслучайно среди бюджетных расходов в Азербайджане второе место занимают расходы, выделенные на сферу образования. Если бы мы не находились в условиях войны, то они были бы на первом месте, потому что в настоящее время самые большие наши расходы связаны с оборонной сферой. И это естественно. То есть, это само по себе показатель, проявление нашей политики, отражает наши намерения. Я рад, что сегодня наша молодежь очень тяготеет к знаниям. Она должна обладать знаниями, быть грамотной, чтобы управлять в дальнейшем нашей страной. Наше будущее будет в руках детей, учащихся, студентов, обучающихся сегодня в школах и вузах. Их знания, грамотность, конечно же, обусловят будущее нашей страны. В то же время должен особо отметить, что наша молодежь, дети должны воспитываться в духе патриотизма, национальном духе, на основе национальных ценностей – традиционных азербайджанских ценностей. Исключительное значение здесь, конечно, представляет роль семьи. В то же время во всех школах учителя должны воспитывать учащихся в национальном духе, духе традиционных ценностей.

Сегодня мы видим под предлогом глобализации проявления большой политики – некоторые внешние круги отравляют умы молодежи, сбивают ее с истинного пути, она сталкивается с ложной информацией, клеветой, сообщениями провокационного характера. Порой молодежь не может понять, какая информация правдивая, а какая – ложная. Поэтому от учителей зависит многое. Мы должны уберечь наших детей, подростков, молодежь от «ценностей», противоречащих национальным обычаям и традициям. Наши дети должны быть привязаны к Родине, народу, больше всего дорожить независимостью, воспитываться в национальном духе, в духе патриотизма, защищать и беречь национальные обычаи и традиции, которые мы хранили веками. В таком случае Азербайджан и дальше будет идти по пути независимости и развития.

Сегодня мы, как независимая страна, добились больших успехов. В любой сфере азербайджанский народ видит, каковы преимущества независимости. Сегодня Азербайджан является достойной страной, которая достойно ведет себя на международной арене. Азербайджан – свободная страна, наши граждане живут в условиях свободы. В экономической сфере Азербайджан – развивающаяся страна. Это страна, обладающая мощной армией. Всего этого мы добились в период независимости. Сегодня Азербайджан является одной из редких стран, которые проводят абсолютно независимую политику – как внешнюю, так и внутреннюю. Эта политика поддерживается азербайджанским народом. Я ощущаю эту поддержку постоянно, каждый день. Эта поддержка придает мне дополнительные силы. Опираясь на нее, мы уверенно ведем Азербайджан вперед. Наши дети, молодежь должны вести в будущем страну по этому пути — пути независимости, чтобы азербайджанский народ и впредь никогда ни от кого не зависел. Чтобы мы и дальше никогда не попадали под чье бы то ни было влияние. Как я уже сказал, знания, грамотность, патриотизм, национальный дух, достоинство играют здесь основную роль.

Я рад, что сегодняшняя азербайджанская молодежь отвечает именно этим высоким критериям. Уверен, что эти позитивные тенденции будут продолжаться, и наши дети, молодежь, получив знания, став грамотными, будут служить в дальнейшем Родине как достойные граждане и вносить свой вклад в наше общее развитие.

Еще раз поздравляю вас с началом нового учебного года, желаю вам успехов», — говорится в обращении главы государства.

Minval.az