Объем внешнеторгового оборота Азербайджана в январе-августе этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился на 27,6% и составил 16 570,63 млн. долларов США.

Как говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, за 8 месяцев этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны продукцию на сумму 9 880,11 млн. долларов. Объем импорта составил 6 690,52 млн. долларов. В результате возникло положительное торговое сальдо в размере 3 189,59 млн. долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-августе 2020 года положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана снизилось на 22,9%, экспорт и импорт уменьшились соответственно на 27,0% и 28,7%.

Minval.az