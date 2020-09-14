«Показатель медианы поступающих в IV группу на выпускных экзаменах – 165 баллов».

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в IV группе открыта новая специальность – биотехнология, ей выделено 30 мест: «Это очень перспективная специальность. Специальность медсестры также новая, раньше она была в ссузах. Есть нехватка высококвалифицированных, с высшим образованием медсестер. Этой специальности выделено 40 мест. Еще одна новая специальность — общественное здравоохранение, ей выделено 85 мест. Филиалу МГМУ имени И.Сеченова выделено 100 мест, Нахчыванскому медицинскому университету также выделены места» (цитата по АПА).

Minval.az