В связи с началом нового учебного года 15 сентября на улицах и дорогах, где расположены учебные заведения, интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, особенно на территории столицы, по всей вероятности, возрастет.

Как говорится в сообщении Главного управления дорожной полиции, Управление обращается к участникам движения строго соблюдать правила дорожного движения, отвозя детей в школы, следовать требованиям остановки и парковки транспортных средств, в общественном транспорте использовать средства индивидуальной защиты – медицинские маски и соблюдать дистанцию.

«Надеемся, что каждый участник движения примет во внимание наше обращение с целью обеспечения безопасности детей, не создаст условия для плотности транспорта, обеспечив тем самым беспрепятственное передвижение других участников движения», — говорится в обращении ГДП.

Minval.az