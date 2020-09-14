Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что в 2020 году среднесуточная добыча нефти и жидких углеводородов в Азербайджане составит 720 тыс. баррелей.

В этом году ежесуточная добыча нефти в Азербайджане сократится на 70 тыс. баррелей. Это совпадает с предыдущим прогнозом. В августе суточная добыча углеводородов выросла на 30 тыс. баррелей и составила в среднем 700 тыс. баррелей. В июне объем добычи сократился на 20 тыс. баррелей и составил в среднем 680 тыс. баррелей, говорится в сентябрьском отчете ОПЕК, который приводит «Репорт».

Добыча сырой нефти в августе составила 585 тыс. баррелей, что на 99 тыс. баррелей меньше, чем в апреле. В апреле добыча нефти в Азербайджане составила 684 тыс. баррелей, в мае — 573 тыс. баррелей, в июне — 564 тыс. баррелей, а в июле — 552 тыс. баррелей.

По прогнозу ОПЕК, в 2021 году суточная добыча в стране снизится на 0,01 млн баррелей и составит 710 тыс. баррелей.

Minval.az