Запуск на территории Сумгайытского химпропарка предприятия по производству сигарет позволило Азербайджану сэкономить 300 млн манатов на импорте данной продукции, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Ведь до запуска этой фабрики мы большей частью зависели от импорта. Сегодня мы сэкономили 300 миллионов манатов. В то же время эта фабрика имеет и потенциал развития. На открытии фабрики я сказал: постарайтесь запустить и вторую, третью линии, чтобы производство увеличилось и мы могли экспортировать эту продукцию. Я и тогда сказал, что только и хочу, чтобы вся эта продукция шла на экспорт, чтобы никто в Азербайджане не курил, и внутреннего спроса не было. Но, конечно, это невозможно, однако мы должны постараться. В том числе нам необходимо правильно построить агитационную работу. Кроме того, естественно, вступили в силу запреты. Поэтому я вижу эту фабрику в будущем предприятием исключительно экспортной направленности, и таких примеров можно привести много. В настоящее время у нас есть производство табака, качественное оборудование. Я говорил, почему некоторые страны, не производящие табак, экспортируют к нам продукцию. Они покупают табак из-за рубежа, затем перерабатывают его и продают. Правда, вы знаете, что в производстве сигарет мы зависим и от иностранного табака. Однако поставлена задача: закупать продукцию и у местных табаководов, чтобы придать таким образом импульс и развитию сельского хозяйства», — заявил президент в понедельник на открытии Центра профессионального образования на территории СХПП.

Minval.az