В школах звонок на перемену звенеть не будет, говорится в письме заместителя министра образования Махаббат Велиевой в Министерство образования Нахчыванской Автономной Республики, районные (городские) отделы (управления) образования и учебные заведения, находящиеся в непосредственном подчинении Министерства образования.

Отмечается, что с целью снижения плотности учащихся в коридорах и школьном дворе во время перемены звонок звенеть не будет. Время перемены будет регулироваться по графику для каждого класса. Каждый учитель по окончании урока должен строго следить за тем, чтобы все ученики покидали класс и выходили на перемену, пишет АПА.

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