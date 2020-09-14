Число наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 67,4 тыс. человек или на 4,2% и составило 1 681,2 тыс. человек, из них 909,8 тыс. человек заняты в государственном секторе экономики, 771,4 тыс. человек — в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, 19,5% заняты в сфере образования, 18,2% — торговли; ремонта транспортных средств, 13,1% — промышленности, 8,4% — строительства, 8,1% — здравоохранения и социальных услуг населению, 6,6% — государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,5% — транспорта и складского хозяйства, 3,4% — сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,4% — профессиональной, научно-технической деятельности, 1,7% финансовой и страховой деятельности, 13,1% — прочих сферах экономики.

В январе-июле этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны выросла на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 715,4 маната.

Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

Minval.az