На Азербайджанском телевидении состоится премьера документального фильма, посвященного победе, одержанной Кавказской исламской армией в Баку. Документальный фильм «Кавказская исламская армия» покажут 14 сентября в 21:30.

В фильме использованы и реальные кадры, на которых запечатлен один из основоположников Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмин Расулзаде. Эти кадры впервые были показаны в передаче телеканала АзТВ «Tarixin izi ilə».

Документальный фильм был снят историческим отделом редакции общественно-политических программ АзТВ.

Автором сценария фильма «Кавказская исламская армия» является Махир Гарибов, режиссером Мехпара Наджафова, руководителем проекта Сарвар Байрамов.

Minval.az