Информация о том, что одной из строящихся станций Бакинского метрополитена будет присвоено имя генерала Полада Гашимова, неточная, сказал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что видеоролики, распространенные в социальных сетях, связанные с присвоением имени погибшего генерала одной из станций метро, не соответствуют действительности: «Видео об этом снято не ЗАО «Бакинский метрополитен», мы не знаем, кто снял это видео. Сегодня этот вопрос не стоит в повестке дня. Вопрос о присвоении имен станциям метро находится в компетенции Кабинета министров. И если будет принято решение об этом, общественность будет проинформирована», сообщает Trend.

Minval.az