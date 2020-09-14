«Продолжаются комплексные меры по регулированию цен на лекарственные средства. Регулирование цен на лекарственные средства с государственной регистрацией осуществляется тарифным советом. Ценовое регулирование осуществляется в первую очередь на жизненно важные и более востребованные лекарственные средства. До сих пор тарифный совет утвердил цены на 12.114 лекарств», — сказала представитель Государственной службы по антимонопольной политике и потребительскому рынку Гюнель Бахрамгызы.

По ее словам, цены на лекарственные средства определяются по их торговому названию, наименованию и дозировке действующего вещества, фармацевтической форме, упаковке, количеству, а также по компаниям-производителям и странам. При этом на упаковках лекарств указываются их утвержденные цены. Все хозяйственные субъекты, осуществляющие оптовую и розничную продажу лекарственных средств, должны соблюдать эти требования.

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