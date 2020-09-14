Начальник 37-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции города Баку Лятиф Джахангиров был освобожден от занимаемой должности.

Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов, пишет Репорт.

Minval.az