Будет проведено диагностическое оценивание учащихся по второму полугодию 2020-2021 учебного года, говорится в приказе, подписанном министром образования Эмином Амруллаевым об актуальных вопросах и целях общего образования в 2020-2021 учебном году.

В приказе отмечается, что состояние усвоения учащимися программных материалов по всем классам за 2 полугодие 2019-2020 учебного года должно быть изучено посредством диагностической оценки, а недочеты устранены интенсивным обучением в новом учебном году, пишет АПА.

Minval.az