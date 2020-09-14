Талантливый азербайджанский пианист Тогрул Гусейнли, проживающий в Германии, стал победителем 16-го Международного конкурса пианистов MozArte 2020.

Фестиваль проходил в городе Ахен (Германия). Прямые трансляции выступления конкурсантов были представлены на YouTube-канале проекта.

По итогам конкурса первое место занял азербайджанский музыкант Тогрул Гусейнли, на втором месте пианистка, представляющая Украину — Галина Гусаченко, на третьем месте — Юэвен Ю (Китай).

Отметим, что Тогрул Гусейнли родился в 1994 году в Баку. С детских лет проявлял большой интерес к музыкальному искусству. Был солистом Детского театра Aysel Огтая Зульфугарова. Занимаясь вокалом в детстве, он являлся участником многочисленных концертных программ.

В 2000-м году Гусейнли поступил в Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (класс фортепиано). В годы учебы принимал участие в республиканских и международных конкурсах. В 2011 году музыкант поступил в Высшую музыкальную школу в Кёльне.

Тогрул Гусейнли — лауреат престижных международных конкурсов, выпускник Кельнской консерватории, докторант консерватории Моцартеум в Зальцбурге, его имя внесено в Золотую книгу молодых талантов Азербайджана, сообщает Trend.

Minval.az